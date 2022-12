Publiscopie : Conserver sous air sec dans les centrales de production d’électricité

”Nos solutions accompagnent les cycles de maintenance des centrales électriques”, explique Caddie Menga, responsable location et installations temporaires chez Dessica.



Pendant les arrêts (3 à 12 mois), la SCOP spécialiste de l’air sec depuis plus de 23 ans installe des déshumidificateurs et des déshydrateurs pour maintenir une faible humidité (? 30 %), limiter la condensation, réduire le risque de corrosion sur les installations de production et redémarrer dans des conditions optimales.



Pour répondre à toutes les demandes, Dessica a constitué un parc de location de matériel diversifié, proposant plus de 50 références de déshydrateurs, déshumidificateurs et accessoires (ventilateurs, réchauffeurs, refroidisseurs, caissons de filtration, gaines, etc.).



S’AdAPTER à TOUTES LES CONFIGURATIONS



”L’étude avant location, réalisée par notre bureau d’études, nous permet de proposer des solutions personnalisées” , ajoute Caddie Menga. Il s’agit de répondre aux attentes anticorrosion en tenant compte de la configuration des centrales.



L’encombrement est une contrainte forte : certaines machines sont installées sur des cadres à roulettes qui facilitent leur déplacement. D’autres sont équipées d’anneaux de levage.



Véritable référence européenne des techniques de l’air sec, Dessica a remporté plusieurs appels d’offres d’EDF pour la location-installation de déshydrateurs et de déshumidificateurs d’air pendant les arrêts de tranches de centrales sur les trois années à venir. Aujourd’hui, ses solutions de conservation sous air sec sont présentes sur la moitié des sites EDF. Une preuve de la reconnaissance de son savoir-faire !













