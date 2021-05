Publiscopie : Confort, transparence, sécurité : bienvenue dans un monde sans clé !

Remplaçant avantageusement les installations de fermeture mécaniques classiques, les solutions numériques de fermeture sans fil SimonsVoss mettent un terme à vos problématiques de clés. Tous vos accès s’effectueront ainsi par pression d’un simple bouton (système de transpondeur) ou via l’utilisation d’une carte ou d’un tag RFID. ” De la TPE la plus modeste aux groupes multi-sites les plus complexes, nos différentes solutions s’adaptent au profil et aux besoins de chaque client ”, précise Jean-Philippe Vuysteke président de SimonsVoss France.



UNE QUALITÉ 100 % ALLEMANDE



Tous les composants des systèmes numériques de fermeture SimonsVoss sont fabriqués sur son site de production en Allemagne. Un gage de qualité qui leur garantit une durée de vie et une fiabilité exceptionnelles, pour un fonctionnement optimal et une consommation d’énergie minimale. Chaque installation de fermeture peut en outre être modernisée après plusieurs années d’utilisation, avec de nouveaux logiciels et de nouveaux composants. Tous sont hautement sécurisés, à l’instar des identifiants qui remplacent les clés, et protégés contre la copie non-autorisée.



À CHAQUE ENTREPRISE SA SOLUTION



L‘offre produits de SimonsVoss se compose de trois gammes. Spécialement destinée aux petites et moyennes entreprises, (jusqu’à 20 portes et 100 utilisateurs), fonctionnant sur cloud , MobileKey® est une une solution de contrôle d’accès simplifiée et facile à utiliser, qui active les accès avec un transpondeur, un clavier à PinCode ou un Smartphone. Son application web, à la programmation intuitive, configure les plages horaires pour décider et visualiser qui a accès, où et quand.



” Le système 3060 est notre produit phare, qui permet une gestion centralisée de tous les accès grâce à un identifiant unique et un logiciel offrant la possibilité de modifier ou de supprimer des droits d’accès, à distance et en temps réel ”, poursuit Jean-Philippe Vuysteke. Du portail à la porte, en passant par les barrières et tourniquets, jusqu’aux meubles et tiroirs, il intègre ”tout ce qui se ferme” dans une solution numérique complète. Le système 3060 bénéficie en outre d’une conception modulaire pour adapter les installations de fermeture à vos besoins et ajouter de nouvelles portes (jusqu’à 64 000) ainsi que des fonctions de contrôle supplémentaires.



Enfin, SimonsVoss a mis au point SmartIntego, solution fournie aux fabricants de contrôles d’accès qui pourront intégrer ses composants (cylindre de fermeture, poignée de porte intelligente SmartHandle, cadenas numérique) dans leurs systèmes de gestion ”tout en un” de bâtiments complexes.













