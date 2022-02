Publiscopie : Confiez la maintenance de vos machines outils à un multispécialiste

Faire appel à Azteque, c’est la certitude de trouver un partenaire capable d’entretenir, rénover et optimiser un parc machines dans toutes ses composantes : automatisme, mécanique, hydraulique, électrique ou géométrie.



Tours, fraiseuses, aléseuses, centres d’usinage traditionnels ou à commande numérique, Azteque est en mesure d’intervenir sur un grand nombre de machines de toutes marques.



La diversité des prestations proposées fait la force de l’entreprise, comme le détaille son président Patrick Chessari : ”Nous réalisons des opérations de maintenance curative avec intervention dans les 12 ou 24h, mais aussi préventive. Nous faisons de la remise en géométrie et maîtrisons la technique du grattage à main, afin d’ajuster des pièces avec une précision de l’ordre du micron. Le rétrofit d’équipements est également l’une de nos spécialités. Nous sommes ainsi en mesure de remplacer commandes numériques, variateurs et chaînes de mesure, armoires de commande complètes pour moderniser les machines.”



une rÉponse garantie



Azteque réalise aussi la mise en conformité aux normes de sécurité, du contrôle et de la mise en service et, bien sûr, du dépannage et de l’assistance rapide. ”Nous nous entourons par ailleurs de partenaires extérieurs qui maîtrisent des opérations spécifiques comme la réparation de variateurs. Quelle que soit la demande client, nous avons toujours une solution, un plan B, voire un plan C, pour lui donner entière satisfaction.”



Si besoin, l’entreprise peut enfin proposer des machines d’occasion, en apportant son conseil et son expérience dans le choix des équipements.













Voir la version imprimable