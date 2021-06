Publiscopie : Conçus en France, forges dans les ardennes ou injectes en dauphine...

Acteur européen en accessoires et équipements de carrosserie industrielle, le groupe POMMIER, fondé en 1945, est un concepteur-fabricant français avec des filiales dans toute l’Europe, en Italie, Allemagne, Pologne, UK, etc. ”Nous opérons sur trois marchés majeurs, les carrossiers de poids lourds, les constructeurs de camions et les constructeurs de véhicules spécifiques défense, avec cinq domaines d’expertise et univers produits : attelages, protections, fixations, ouvrants, éclairages”, explique Vincent Bucaille, directeur commercial et marketing Groupe.



des produits catalogue ou sur mesure



Le groupe POMMIER développe et fabrique dans ses usines une variété de produits hautes performances allant des équipements de sécurité (attelages et crochets, barres antiencastrement...) forgés dans les Ardennes aux composants d’éclairage intérieur (plafonniers LED…) en plastique injecté sur le site dauphinois du Groupe et ce, pour tout type de véhicule lourd, industriel, frigorifique, blindé, etc. Grâce à ses équipes de conception et de fabrication toutes implantées en Europe, le groupe offre à ses clients une réactivité hors pair ainsi qu’une grande capacité d’écoute et d’accompagnement pour leur proposer des produits catalogue ou bien sur mesure, novateurs et de qualité. ”À nos cinq univers produits conçus par nos bureaux d’études et fabriqués par nos usines, nous ajoutons des accessoires sous-châssis et des compléments de carrosserie d’autres marques premium, triées sur le volet”, précise Vincent Bucaille.













