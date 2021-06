Publiscopie : Concevoir et fabriquer votre environnement de travail

Le prix élevé du m2, l’automatisation comme l’exigence accrue de productivité et de maîtrise des flux conduisent les entreprises à rechercher des solutions d’aménagement et de stockage optimales.



Provost conçoit et fabrique toute une palette de solutions techniques pour équiper, aménager et organiser les locaux professionnels et propose une valeur ajoutée de conseil pour élaborer une réponse fonctionnelle adaptée à chaque problématique. ”Nos 80 technico-commerciaux basés en région sont forces de proposition pour aider nos clients à mettre en place les solutions adaptées à leurs flux”, explique François Bontemps, directeur général.



l’offre globale d’un multi-spÉcialiste



À partir de son activité historique, le rayonnage, Provost a élargi son offre et est en capacité d’accompagner ses clients dans leurs projets d’aménagement d’espace et de manutention manuelle avec des solutions de plateformes, mezzanines, cloisons, mais aussi des chariots, des rolls, des conteneurs, des postes de travail, et ce, aussi bien pour les ateliers, les bureaux, les entrepôts que les magasins. ”Pour chaque entreprise, de l’artisan et du commerce de détail à l’entrepôt de plusieurs milliers de m2, nous pouvons élaborer une solution adaptée à son métier, sa taille, ses dimensions, son délai et son budget”, confirme François Bontemps.



Parmi les projets récents menés par Provost, l’accompagnement complet d’un fabricant de matériel médical. ”Ce client nous a initialement contactés pour une solution de stockage. Nous avons revu l’ensemble de ses flux et l’avons également conseillé et équipé pour la manutention de ses produits et l’aménagement de ses surfaces de vente.” De la même façon, Provost équipe à la fois les usines et les concessions de constructeurs automobiles.



amÉliorer les conditions de travail



Les solutions proposées par Provost sont ergonomiques et prennent en compte la réduction des TMS (troubles musculo-squelettiques). Certains produits, comme des tables d’emballage ou de préparation de commandes par exemple, sont électrifiés pour faciliter l’adaptation du poste de travail à chaque opérateur. Différentes solutions d’amélioration de la préhension des contenants sont également mises au point.











