Publiscopie : Chute de hauteur : Pourquoi l’accompagnement est nécessaire

Pour parer aux chutes, le marché propose une multitude de solutions complexes et d’installateurs plus ou moins expérimentés. Il est pourtant nécessaire de prendre du recul (ou de la hauteur !) pour déterminer la/les solution(s) adaptée(s) à vos besoins. Celle qui ne se contentera pas de satisfaire aux règlementations, mais qui sera également adoptée par les utilisateurs. Depuis une vingtaine d’années, David Grandjean Joyeux, participant actif au sein de l’Afnor, accompagne les services HSE et les services maintenance pour établir le bon diagnostic et proposer la réponse adaptée aux usages des utilisateurs. ” Bien souvent, nos interlocuteurs connaissent les risques, mais ont des difficultés à changer leurs habitudes. Notre approche est de les écouter d’abord pour proposer la solution utilisable et utilisée ”, explique Thomas Perigault, l’un des chargés d’affaires de DAVOC.



COMPLÉMENTARITÉ INDISPENSABLE EPI /EPC



L’intervention des chargés d’affaires DAVOC comprend toujours un état des lieux des sécurisations existantes et/ou un diagnostic, suivi d’un choix de solutions, assorti d’un budget estimatif. Elle est facilitée par la totale indépendance du bureau d’études. ” La standardisation “catalogue’ de solutions sécurité contre les chutes en hauteur CHUTE DE HAUTEUR : POURQUOI L’ACCOMPAGNEMENT EST NÉCESSAIRE n’est pratiquement jamais la ‘sécurité miracle’ attendue par les responsables maintenance/QHSE. Afin de répondre au mieux aux risques de chutes lors d’interventions aux différents postes de travail, il est toujours nécessaire d’adapter des solutions multiples (individuelles/ collectives/fixes/transportables, etc.) et adaptées, par conséquent : du “sur-mesure’. ”



DAVOC est située en Occitanie, et son approche innovante s’est révélée si pertinente (pour un coût maîtrisé) que les commandes affluent de bien au-delà de la région, pour sécuriser les toitures de l’entreprise UPSA, la maintenance de cuves Inox alimentaires ou encore l’accès à la citerne d’un camion.



AVEC VOUS JUSQU’À LA MISE EN SERVICE



Le plus souvent, DAVOC se charge de la présélection des fournisseurs et prestataires, ainsi que du suivi des travaux jusqu’à la mise en service et la vérification des installations. ” Nous rédigeons de plus en plus souvent des modes opératoires d’intervention, destinés aux opérateurs. ” Constatant l’effet du bouche à oreille sur son carnet de rendez-vous, David Grandjean Joyeux a décidé de couvrir la région Auvergne-Rhônes-Alpes à partir d’un nouveau bureau lyonnais.













Voir la version imprimable