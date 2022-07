Publiscopie : Changer de format de conditionnement, c’est simple !

Les plus grandes marques de cosmétiques recherchent une finition parfaite pour leurs produits haut de gamme. Elles utilisent les machines Citus Kalix, réputées pour leur fiabilité depuis des dizaines d’années. ” Nous maîtrisons trois technologies : la technologie des remplisseuses de tubes (crèmes, shampoings, etc.) –, notre compétence historique – la technologie des machines de coulage de rouges à lèvres, et celle des étuyeuses ou encarteuses pour la mise en emballage secondaire dans des étuis ”, précise Marlène Assimon, responsable marketing.



Les gammes proposées couvrent des besoins très larges en termes de volumes à produire : de 60 à 160 tubes à la minute pour les remplisseuses, de 60 à 180 étuis à la minute pour les encartonneuses et de 10 à 60 pour le coulage de rouges à lèvres.



Citus Kalix assure l’installation, la maintenance et la remise en état des machines. ” Nous accompagnons nos clients tout au long de la vie des machines, notamment lorsqu’ils veulent ajouter des options pour qu’elles puissent traiter de nouveaux produits. ”



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D'ÉTUYEUSES



L’étuyeuse KP600 EVO permet un changement de format particulièrement rapide – moins de 10 minutes – et sans outil ! Elle intègre l’enregistrement des réglages en recettes et indique, pas à pas, à l’opérateur la marche à suivre pour changer de format.



Conçue pour traiter les étuis les plus exigeants, elle les manipule délicatement et sans laisser de trace à leur surface. Elle permet également de traiter des étuis en plastique ou des étuis spéciaux comme les étuis 5 faces, des formes diamant ou avec séparateur.













