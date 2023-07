Publiscopie : Cellutec crée vos mousses d’emballage sur mesure 100 % écoresponsables

Le groupe Cellutec regroupe 5 sociétés spécialisées dans la découpe de mousse. La réunion de ces savoirfaire complémentaires est précieuse pour apporter une réponse personnalisée, selon le secteur d’activité du client, son besoin précis et sa localisation géographique.



Le groupe travaille plus d’une soixantaine de mousses spécifiques en termes de résistance, souplesse, densité, protection antichoc, esthétique, recyclabilité, etc.



AUTANT DE MOUSSES QUE DE BESOINS



Chaque site est équipé d’un bureau d’études, en capacité d’élaborer des solutions personnalisées et optimales à partir de plans des pièces ou des produits eux-mêmes. ”La mousse ne sert pas qu’à protéger lors des expéditions. Nous savons répondre à toutes sortes de besoins. Qu’il s’agisse de protéger une sculpture, de valoriser des produits tels que parfums et cosmétiques, de ranger des outillages, de réaliser des mallettes de présentation d’échantillons, etc.”, explique Stéphanie Durville, responsable communication.



Le groupe réalise des pièces depuis l’unité, pour une pièce à forte valeur ajoutée, jusqu’à la grande série. ”Notre parc machines, très complet, nous le permet. Si le besoin est unique, pas de souci, nous chiffrerons une seule pièce”, note Stéphanie Durville.



Autre atout : grâce à son réseau de partenaires, Cellutec propose une solution clés en main incluant, le cas échéant, cartons, valises techniques, malettes, bacs ou caisses.



LA CRÉATIVITÉ DANS L’ADN DU GROUPE



Le groupe est à l’origine de nombreuses innovations. Notamment pour répondre aux envies créatives des designers du luxe, les bureaux d’études du groupe ont inventé des solutions comme la gravure et l’impression sur mousse ou encore réalisé des coffrets entièrement en mousse équipés d’un clip pour une fermeture sécurisée.











