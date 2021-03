Publiscopie : Bien choisir ses plastiques et agir efficacement pour l’environnement

Face au ”plastique bashing” actuel, SCOT se positionne en tant qu’acteur majeur dans les questions environnementales. Spécialiste des solutions de thermoformage pour les secteurs alimentaires et industriels, l’entreprise considère qu’il est de sa responsabilité d’engager des actions durables dans ce domaine. Car, contrairement aux idées reçues, les emballages plastiques affichent d’excellentes performances en termes d’économies de ressources et d’émissions de CO2. ”De plus, nous ne voulons plus nous contenter de livrer nos produits à nos clients, sans savoir ce qu’ils deviennent réellement”, souligne Dominique Haudiquet, son PDG.



CERTIFIÉ ISO 22000



En effet, ce n’est pas l’usage des plastiques qui pose problème mais les déchets. Il faut donc utiliser exclusivement des plastiques recyclables, dont le cycle de vie ne se termine pas par une pollution, un enfouissement ou un brûlage toxique. Ensuite il faut poursuivre le développement du tri sélectif et toutes les mesures empêchant la décharge sauvage : ”SCOT conseille ses clients dans l’utilisation de matières recyclables, complète Dominique Haudiquet. Et nous sommes certifiés ISO 22000, ce qui garantit la fourniture d’emballages efficaces pour la conservation des aliments et le respect de la santé des consommateurs.”



Enfin, les actions de SCOT pour l’environnement sont quotidiennes et permanentes : utilisation des PET et des PS pour lesquels les filières recyclage sont opérationnelles, choix du noir sans carbone (avec accord du Cotrep) pour faciliter le passage au tri optique et valoriser l’économie circulaire, recyclage de 100 % des déchets, etc. Abonnement à la newsletter Scot : adv@scot-thermoformage.fr













Voir la version imprimable