Publiscopie : Avec SMART TAMAT ADVANCE, optimisez la sécurité des personnes

Notifier les événements critiques, aux bonnes personnes et au bon moment, est une priorité de sécurité.



Spécialisée depuis 30 ans dans le développement de solutions de communication dédiées à la sécurité et aux flux d’événements critiques, MWS propose des systèmes d’alerte et de protection des personnes pour la gestion de crise (incendie, explosion, défaillance de lignes de production).



” Hôpital, industrie ou école, une alerte automatique des services ad hoc (police, médecins, personnel de maintenance, collectivités locales) prévient les employés via l’envoi de messages vocaux, de SMS, ou de mails, selon des scénarios préétablis avec le client. L’objectif : optimiser la sûreté et la réactivité du processus d’alerte pour assurer une sécurité maximale dans l’entreprise, la zone ou l’établissement à protéger ”, explique Ali Mahmoud, directeur de MWS. Les solutions fournies sont installées à demeure chez le client, ou hébergées sur le cloud et gérées par MWS.



SMART TAMAT ADVANCE



Avec plus de 5 000 références opérationnelles, Smart Tamat est LE produit phare de MWS. Cette solution, aujourd’hui dotée d’une nouvelle version ( Smart Tamat Advance ), permet ” d’assurer la diffusion des événements critiques quelle que soit la source de l’incident (DATI/PTIDispositif d’alarme/protection du travailleur isolé, incendie, production, GTB/GTC…) ”.



Avec l’application my Tamat PTI, tout Smartphone devient un DATI pour travailleurs nomades. Smart Tamat Advance assure aussi la diffusion en masse des plans de gestion de crise majeure et d’urgence extrême.













