Publiscopie : Avec IO-link, les capteurs de mesure décuplent leurs performances

Entreprise au rayonnement mondial, VEGA se distingue par ses capteurs de niveau et de pression extrêmement fiables, performants et précis. En intégrant les dernières avancées technologiques, l’entreprise est en mesure d’accompagner les clients qui se lancent dans l’industrie 4.0 ou bien qui veulent tout simplement optimiser leurs process.



Avec les fonctionnalités de l’ERP CIMSUP, appréciées par les clients du secteur agroalimentaire, vous assurez une traçabilité complète des produits depuis l’entrée des composants jusqu’à la sortie des produits finis qui vont être fabriqués et/ou conditionnés.



Ainsi, VEGA propose toute une série de capteurs avec fonction IO-Link intégrée (lire encadré). ” Grâce à la fonction IO-Link, il est possible de réaliser des diagnostics à distance et de constater, à partir d’un PC, toute anomalie comme par exemple un court-circuit, une rupture de fils ou un capteur hors service” , indique Guy Deiber, responsable produits.



maintenance et changement plUs rapides



Concernant les process, outre l’information de mesure, de détection de niveau ou de pression proprement dite, les capteurs fournissent d’autres informations comme, entre autres, la température dans le capteur, pouvant alerter sur une anomalie process.



Les opérations de maintenance sont pour leur part simplifiées et très rapides. En effet, un capteur qui doit être changé transfère automatiquement ses paramètres préprogrammés au nouveau par le biais du maître IO-Link (système de raccordement des capteurs). Enfin, si une entreprise souhaite réaliser des changements de production rapidement, avec IO-Link, les détecteurs peuvent être programmés automatiquement avec les paramétres de la nouvelle recette demandée, d’où une grande flexibilité et une réduction du temps de changement de production.



des capteUrs poUr toUs Usages



Pour le secteur de l’agroalimentaire, VEGA propose trois familles de capteurs fonctionnant avec IO-Link. Les VEGABAR 20/30 regroupent les capteurs de pressions universels pour la mesure des gaz, vapeurs, et liquides jusqu’à 130 °C. On les retrouve par exemple en contrôle de pression dans un préchauffeur ou un éplucheur à vapeur.



Les capteurs de la série VEGAPOINT 20/30 font office de détecteurs de niveau capacitifs pour la sécurité antidébordement, la protection contre la marche à vide ainsi que la détection de liquides ou interface entre deux produits. Ils détectent aussi la présence de mousse ou de bulles de gaz jusqu’à 135 °C. Ils peuvent être utilisés notamment pour la détection de niveaux dans une machine de conditionnement de jus de tomates ou bien encore dans une cuve de fermentation.



Enfin, le capteur VEGASWING 51, détecteur de niveau vibrant universel pour des applications sur liquides, permet d’éviter les débordements de cuves et sera utile aussi pour protéger un autoclave contre la marche à vide.













Voir la version imprimable