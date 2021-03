Publiscopie : Avec Industechnic, vos robots et machines automatisées sont sous contrôle

Devenu, en 20 ans, un leader dans la réparation de systèmes électroniques industriels, le groupe français Industechnic est composé d’ateliers de réparation (Alsace, Bretagne, Normandie) et d’agences commerciales. Grâce à un maillage territorial au plus près des clients, ” nos experts interviennent sur les sous-ensembles électroniques et mécaniques des robots industriels et machines à commande numérique ”, souligne Audrey Villaume, directrice commerciale.



DE LA RÉPARATION EN ATELIER AUX INTERVENTIONS SUR SITE



Avec un savoir-faire multimarques (ABB, Kuka, Indramat, Siemens, etc.), et en fonction du besoin client, ” nous travaillons aussi bien en atelier que sur site client, pour des opérations en préventif et/ou curatif, sur des automates, des bras robotisés, des servomoteurs, des variateurs, … ”.



Caractérisé par sa grande souplesse et sa réactivité, Industechnic offre une prestation complète et personnalisée aux clients avec, en ligne de mire, la gestion de l’obsolescence. Par la faculté à réparer au composant, à concevoir continuellement des bancs de tests, à constituer des stocks de pièces de rechange, ” nous prolongeons la durée de vie de l’outil industriel, pour une gestion écoresponsable, qualitative et moins onéreuse pour chacun ”, conclut Audrey Villaume.













