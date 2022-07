Publiscopie : Avec Edgyn, une signature digitale unique est intégrée à vos produits

Vous recherchez une solution efficace pour lutter contre les contrefaçons et les marchés parallèles, notamment à l’export ?



Edgyn vous propose Signoptic®et Adfirmia™. Ces solutions d’empreinte digitale numérique permettent d’authentifier unitairement et avec certitude un produit et, par conséquent, d’identifier ceux qui sont contrefaits ou commercialisés en dehors de vos canaux de distribution autorisés.



UN PRODUIT IDENTIFIÉ TOUT AU LONG DE SON CYCLE DE VIE



” Grâc e à un systèm e optique indus- triel, nous acqué rons des images des produits ou de leurs embal- lages. L’image passe alors par l’algo- rithme, breveté et dév eloppé à 100 % par nos é quipes, qui la convertit en une signature numé rique unique.



Cette signature unique est gé né ré e grâ ce aux variations uniques ré vé - lé s sur les produits, autrement dit : ses caracté ristiques naturelles font sa propre sé curité . Pour le com- prendre, le parallèl e avec l’empreinte digitale humaine est facile à réa liser , explique Camille Diss, directrice pro- duit chez Edgyn. Cette signature est alors stockée dans une base de don- né es afin que les produits puissent ê tre ulté rieurement identifié s sur le terrain. ”



Nul besoin d’ajouter des é lé ments de sé curité , la solution d’authentification du produit est non-additive , donc totalement invisible. Elle n’altè re pas la qualité du produit, ni sa fabrication. Le produit est sa propre séc urité, l’empreinte numé rique ne peut pas ê tre copié e, et vivra avec le produit. ” Nos solutions, aussi appelé es “ digital fingerprint “ , peuvent êt re intég rée s sur vos emballages (carton, é tiquette, blister) ou directement sur vos produits primaires. Notre éq uipe d’industrialisation ou nos intég rateurs locaux, comme Colamark en Chine, dé ploient ces systè mes optiques aussi bien chez les imprimeurs de packagings que sur les lignes de conditionnement des industriels si ces derniers sou- haitent garder l’entiè re maî trise du procé dé ”, pré cise Camille Diss.



UNE LECTURE SIMPLE SUR SMARTPHONE



Avec Adfirmia™, sur le terrain, vos inspecteurs, partenaires, ou consommateurs n’ont pas besoin de lecteur spécial ou d’analyse en laboratoire. Un simple scan de Smartphone permet d’apporter en quelques secondes une ré ponse simple et sû re sur l’authenticité et l’intég rité du produit.













