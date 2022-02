Publiscopie : Avec cliquet fast, serrez avec rapidité et précision

Conçu par le pôle R&D du fabricant d’outillage français à main MOB et breveté par l’entreprise, le cliquet Fast révolutionne les opérations de serrage de boulons, fréquentes lors des travaux de maintenance. Une molette monobloc (usinée en une pièce avec le carré) intégrée au cliquet permet effectivement d’engager tout d’abord la vis dans l’assemblage, et de fixer celle-ci avec rapidité et une grande précision.



simple et pratique



”L’approche se fait manuellement et le serrage est aussi précis que s’il était exécuté à la main, car la molette se trouve très près de la vis. L’outil est en effet très compact avec une hauteur de 5 mm”, explique élisabeth Lelong, chef de produit industrie de la marque MOB.



Lorsque le boulon est engagé, il ne reste plus qu’à actionner le cliquet pour le serrage. Pratique, sur le dessus de la molette se trouve un bouton qui permet une éjection automatique de la douille après usage.



Côté descriptif technique et performances, la molette est équipée d’un grip qui procure de la force dans le serrage. La tête ronde de 72 dents est conçue en chrome molybdène et les dents sont 1,6 fois au-dessus des normes DIN. L’endurance du mécanisme qui a été testé garantit 25 000 cycles sans aucun problème.



un outil inDispensaBle



”Notre cliquet Fast, avec sa facilité et sa rapidité d’usage, s’avère idéal lors des actions répétitives de serrage. De même, en maintenance, il est fréquent que les boulons soient difficiles d’accès. Là encore, la très faible hauteur du cliquet permet de travailler avec confort et efficacité dans des espaces restreints” , précise élisabeth Lelong.



MOB propose un coffret complet et pratique dédié au rangement du cliquet Fast. Fabriqué en polyéthylène haute densité, il est léger et résistant, tout comme ses fermoirs métalliques. Il est composé de 28 pièces : 21 douilles, un cliquet Fast, une poignée coulissante pour le serrage en force et deux rallonges, dont une click’n hold avec système de verrouillage à bague.



À l’intérieur du coffret, la mousse bicolore permet un repérage facile des pièces manquantes et sa haute densité fait qu’elle ne craint pas l’humidité. Les pièces sont, elles, calées en douceur pour des manipulations pratiques.



Le cliquet peut être aussi vendu à l’unité et tous les produits MOB sont disponibles auprès des distributeurs professionnels.









Voir la version imprimable