Publiscopie : Avec Aperam, les inox sont respectueux de l’environnement

Avec ses 180 années de savoirfaire métallurgiste, la division ”Précision”du groupe Aperam, basée en Franche-Comté (Pont-de-Roide, Doubs), est aujourd’hui un spécialiste incontournable, mondialement réputé, dans le laminage à froid de précision d’aciers inoxydables.



Reconnue pour la qualité de ses Inox, Aperam Stainless Precision propose une large gamme de produits plats (bobines ou plaques) ultrafins (épaisseurs allant de 0,06 mm à 2,50 mm) avec des caractéristiques mécaniques exceptionnelles.



Selon le traitement métallurgique choisi, l’Inox pourra être facilement déformable ou, tout au contraire, extrêmement rigide pour atteindre des résistances mécaniques allant jusqu’à 2 200 MPa (destinés aux ressorts, par exemple).



RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE



”L’environnement est notre préoccupation majeure, souligne Hugues Chataigné, directeur commercial de l’entreprise. Notre filière d’approvisionnement exclusivement européenne est totalement intégrée, d’où des déplacements limités, et notre objectif n°1 est de réduire l’émission de CO2 de 30 % en 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050.”



Pour les clients qui s’inscrivent dans une démarche écologique – la durabilité exceptionnelle et recyclable à l’infini – doublée d’une empreinte carbone faible, l’acier inoxydable d’Aperam Stainless Precision est le matériau des technologies de demain : stockage d’énergie, piles à combustible, connectique, etc.











Voir la version imprimable