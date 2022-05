Les besoins de stockage décentralisé de l’énergie ne cessent d’augmenter, en raison notamment de la saturation des réseaux électriques. Startup engagée dans la voie du développement durable et des économies d’énergie, Boréales Energy développe des solutions innovantes à grande efficacité énergétique, performantes et faciles à intégrer. Basées sur le stockage thermique, elles produisent de l’énergie de façon responsable et autonome pour les industries grâce au froid.



Ainsi, Boréales Energy vient de lancer le module ATS200, un accumulateur thermique statique qui ” stocke l’énergie sous forme de glace, créant ainsi un circuit court pour une production de froid différée, sur demande, et facilement intégrable dans les processus industriels ou pour refroidir des bâtiments ”, explique Christine Barratte, directrice des opérations.



LE CUMULUS DU FROID…



Les atouts de l’ATS200 sont multiples : une solution de stockage d’énergie modulaire, flexible et compacte (1 m x 0,5 m x 0,5 m), qui ouvre de nouvelles opportunités d’usage aux intégrateurs et industriels ; la production de glace (jusqu’à 140 kg) peut se faire au moindre coût grâce à la gestion maîtrisée des flux d’énergie (qui évite les pics de consommation et sécurise les processus).



Enfin, l’ATS se caractérise par son rendement élevé grâce à un faible pincement, une grande surface d’échange de 12 m² pour une cuve de 200 l et utilise de façon optimale les énergies renouvelables (photovoltaïques, éolienne, hydraulique…).



Bref, ” l’ATS200 offre au monde du froid ce que le cumulus offre au chaud : un découplage total entre la consommation d’électricité et la production thermique , souligne-t-elle. C’est l’outil idéal pour aller chercher les kWh les moins chers !”













Voir la version imprimable