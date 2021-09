Publiscopie : Associer performances et sur-mesure pour une solution IHM complète

Pour toutes ses solutions IHM, FIMOR Electronics offre l’association de trois compétences complémentaires afin de concevoir, de réaliser et de commercialiser une interface homme-machine qui s’intègre parfaitement dans le système électronique ou plastronique défini, et répond aux exigences d’ergonomie et de design de ses clients.



un saVoir-Faire issu De 40 ans D’expérience



Outre ses compétences propres dans les matériaux polymères et les techniques de l’électronique imprimée, FIMOR Electronics étudie et propose des combinaisons technologiques de matériaux alliant fonctionnalités, graphismes et optimisation de la valeur. Le bureau d’études de FIMOR Electronics apporte un savoirfaire collaboratif avec ses fournisseurs au rayonnement international (Europe, Asie, USA).



Pour la fabrication, FIMOR Electronics dispose d’une unité industrielle sur le site d’Annecy (Haute-Savoie) proposant la personnalisation et la production d’IHM en petites et moyennes séries. Les techniques proposées comprennent la sérigraphie, l’impression numérique et la tampographie. Ces productions sont complétées par une capacité d’ensemblier sur mesure.



Enfin, les bureaux internationaux du groupe en Chine et aux USA permettent également une logistique en adéquation avec les besoins de clients français et internationaux. Outre ses produits propres, FIMOR Electronics intervient comme distributeur de claviers durcis ou à usage médical, de trackballs ou d’autres composants à haute valeur ajoutée autour de l’IHM.















