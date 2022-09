Publiscopie : Appliquer le Lean Management pour gagner en performance avec des experts

Beaucoup d’entreprises de mécanique en France ont besoin d’un accompagnement régulier pour gagner en efficacité, optimiser leurs performances et améliorer leur profitabilité sans avoir toujours les moyens d’embaucher des spécialistes à plein temps. Par ailleurs, dans le cadre de projets d’amélioration, les ressources internes sont toujours limitées et, parfois, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur une vision externe de consultants missionnés uniquement pour le projet défini.



TOUS LES SALARIÉS SONT CONCERNÉS



Avec son équipe globale de spécialistes Lean, Sandvik Coromant est en mesure de vous accompagner dans la transformation Lean de votre entreprise, avec un nouveau service axé sur le développement des projets d’amélioration de la performance et la formation aux méthodes Lean.



Ainsi, Sandvik Coromant interviendra pour initier une démarche de transformation Lean, pour accompagner une démarche déjà existante, pour procéder à une évaluation de l’environnement de production ou, tout simplement, pour intervenir sur une problématique particulière avec une vision extérieure par des spécialistes.



En fait, la transformation Lean concerne tout le monde dans l’entreprise. C’est justement en s’appuyant sur le savoir et les connaissances de chaque salarié qu’il est possible d’obtenir des gains de temps et de qualité, aussi bien pour la production que pour la qualité de vie au travail.



Comment produire mieux? Comment réduire les délais? Comment gérer les temps d’attente des matières, des pièces ou des emballages? Comment réduire les coûts? Toutes les réponses existent dans la tête des salariés de l’entreprise. La méthode Lean est là pour les faire émerger.



MÊME POUR LES PETITES STRUCTURES



La méthode s’applique dans toutes les structures, PMI ou grandes entreprises. Cela dépend surtout de votre vision de l’organisation d’une société. En effet, quelle que soit sa taille, les difficultés restent les mêmes; seuls les moyens sont différents. La problématique générale est de recevoir une commande et la délivrer au client dans le meilleur délai, au niveau de qualité défini et au moindre coût.



Tout cela, en composant avec la visibilité réduite des donneurs d’ordres et la versatilité des prix, sans compter les aléas de production et de la disponibilité des matières. Quelle que soit la taille de l’entreprise, la méthode Lean est un formidable moyen d’améliorer et de fiabiliser ses processus, tout en participant à la cohésion et l’implication des équipes.













