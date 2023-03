Publiscopie : Analyser le métal de vos pièces et outils pour mieux performer

”L’analyse métallographique d’une pièce telle qu’une soupape, une bielle ou encore une culasse pour l’automobile consiste à disséquer le métal qui la compose en le découpant, l’étirant, etc. pour mesurer sa composition, son comportement, sa résistance et sa performance. Ainsi, on s’assure que la pièce analysée et sa matière sont conformes au cahier des charges technique initial et aux souhaits du fabricant”, explique Bruno Marecat, métallographe avec 28 ans d’expérience dans ce domaine pointu chez P&M.



La mission de ce laboratoire d’expertise pour l’industrie est donc d’offrir ses connaissances en métallographie afin d’accompagner et de conseiller les fabricants sur les améliorations et les correctifs à apporter sur leurs pièces produites.



DES GAINS EN PERFORMANCE ET FINANCIERS



Outre les pièces, le laboratoire procède à l’analyse des outils d’usinage. ”Les outils sont soumis à un phénomène d’usure et, à la longue, ils perdent en performance et en fonctionnalité, ce qui peut avoir des conséquences sur la production et la qualité des pièces” , souligne Bruno Marecat.



Après analyse en laboratoire à l’aide de matériels très performants, tel un microscope électronique à balayage, Précis & Mans est en mesure de déterminer quand et pourquoi l’outil se dégrade.



Dans les deux cas, analyse des pièces ou des outillages, le but est de faire gagner du temps au client pour qu’il puisse améliorer sa performance, sa productivité, mais aussi anticiper des problèmes qui pourraient l’impacter financièrement.



Indépendant, le laboratoire peut également être sollicité dans le cadre d’expertises judiciaires.













