Publiscopie : Améliorer la qualité de l’air intérieur dans le monde entier

La qualité de l’air intérieur est une préoccupation devenue essentielle, aussi bien dans l’industrie que dans le tertiaire, la santé ou les transports. Comme l’explique Vincent Ayma, directeur général EMEA du groupe Sauermann : ”Depuis sa création en France, il y a 47 ans, le groupe s’est développé à l’international en conjuguant les savoirfaire de Sauermann et de KIMO, acquis en 2015. Il compte aujourd’hui douze sites, dont quatre usines de production et 800 m2 de laboratoires.”



Le groupe conçoit et fabrique deux gammes complètes de produits dédiés à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans le domaine HVACR : des instruments de mesure haute précision pour le contrôle de l’air en milieu confiné et des pompes de relevage de condensats innovantes, comme la nouvelle Si-20, qui offre un rapport taille/puissance/ bruit record pour les climatiseurs.



métrologie sur site



Le groupe Sauermann est aujourd’hui un partenaire de réfé rence, offrant à ses clients des solutions globales et adaptées à leur secteur : produits, logiciels et services.



”Nos équipes assurent divers services métrologiques sur site et dans nos laboratoires sur de nombreux paramètres (pression, température, hygrométrie, vitesse et débit d’air, analyse de gaz, etc.), sur toutes les marques d’instruments et pour tous types de professionnels : distributeurs, installateurs, bureaux d’études, organismes de contrôle, sociétés d’exploitation et de maintenance, etc.”, souligne Vincent Ayma.











