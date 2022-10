Publiscopie : Ajoutez de la sécurité sur vos équipements sensibles !

EOZ perpétue un savoir-faire unique en France depuis 1932 dans la conception et la fabrication d’interfaces hommes-machines. Elle propose notamment à ses clients les boutons-poussoirs les plus lumineux du marché.



” Notre gamme FL est la première gamme au monde de boutons avec un poussoir entièrement lumineux , indique Loïc Gauthier, le président. Un anneau éclairé par LED restitue une couleur uniforme et intense qui permet une visualisation instantannée de son état de fonction, même dans des conditions de grande luminosité extérieure .”



Une version Dual Color passe aussi du rouge au vert pour signifier qu’une machine est éteinte ou allumée. Dans le ferroviaire, ces boutons-poussoirs sont installés sur les tableaux de bord, les manettes de commande, etc. Ils peuvent être gravés d’un pictogramme.



éviter les risques D’incenDie



Toujours à destination du ferroviaire, la marque Heito (propriété de EOZ) propose des thermostats spéciaux sur mesure. Installés au niveau des freins, ils sont à même de détecter une surchauffe qui pourrait entraîner un incendie. ” La spécificité de nos thermostats Vigitherme est qu’ils sont précis au degré près , souligne Loïc Gauthier. Nous sommes les seuls à proposer des thermostats avec un tel niveau de précision. ”



Ces thermostats à rupture brusque coupent l’arrivée de courant électrique immédiatement si un échauffement anormal est constaté. Très résistants, ils ont une durée de vie de plus de 30 ans ! La capacité d’innovation de EOZ a été récompensée avec l’obtention du label ”Vitrine Industrie du Futur”.













