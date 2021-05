Publiscopie : Agir pour la santé et la sécurité face aux conduites addictives

Alcool, drogues, écrans, jeu : dans le monde du travail aussi, les conduites addictives sont une préoccupation majeure. Leurs conséquences sont lourdes, non seulement pour les collaborateurs eux-mêmes et leurs collègues, mais aussi pour les entreprises et les collectivités.



Santé, sécurité, impact social et économique, image, responsabilité juridique : ces risques justifient des actions de prévention. ” Intervenir sans préparation est loin d’être évident, d’autant plus que ces problématiques concernent à la fois la sphère privée, médicale et professionnelle ”, souligne Laurent Muraro, consultant-formateur en addictologie pour Alassca conseil. ” Plutôt que d’attendre l’incident ou l’accident pour contrôler et sanctionner, une sensibilisation en amont aidera le manager à gérer ou à prévenir les situations critiques. ”



UNE PRÉVENTION SUR MESURE



FDepuis 20 ans, en partenariat avec la direction RH ou santé-sécurité, Alassca conseil calibre des modules de formation sur mesure, en fonction des besoins et des spécificités de l’entreprise. ” Notre démarche vise à responsabiliser chacun, sans stigmatiser ”, ajoute Laurent Muraro. ” Il s’agit également de briser la loi du silence et de faire évoluer les représentations.



” À l’issue de la session, chaque acteur de l’entreprise sera en capacité de prendre conscience de ses responsabilités et du rôle qu’il peut jouer, en respectant des procédures précises, dans un cadre clair.













