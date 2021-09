Publiscopie : Acquérir des connaissances pratiques en électronique, un besoin devenu critique

Créée en 1957, IPC est l’association internationale pour le développement de l’industrie électronique dans le monde. Particulièrement active en normalisation (IPC est à l’origine de quelque 300 normes internationales) et dans l’accompagnement des entreprises, cette association propose un vaste programme d’enseignementformation en ligne, ouvert à tout employé du secteur de l’électronique, depuis l’opérateur jusqu’à l’ingénieur. La globalisation s’est en effet traduite depuis 30 ans par la délocalisation massive de nos productions électroniques vers l’Asie, d’où des pertes de savoir-faire significatives dans nos pays, en particulier en fabrication. ”L’objectif des programmes de formation IPC est de redonner à nos professionnels les notions pratiques qui leur manquent pour leur travail de développement des circuits imprimés, de montage des composants, d’assemblage des cartes électroniques, etc.”, explique David Hernandez, vice-président Éducation de l’IPC.



eae, un cours en ligne pour les ingénieurs



IPC a récemment lancé une formation en ligne (Electronic Assembly for Engineers, EAE) à destination des ingénieurs. ”Dédié aux ingénieurs de l’électronique, ce programme a été conçu pour apporter des connaissances pratiques complémentaires à leur formation théorique initiale, et utiles à leur intégration rapide dans l’entreprise”, précise-t-il. Proposé aux entreprises de tous pays (en langue anglaise), EAE est libre d’accès (on s’y connecte quand on le souhaite, 6h par semaine, par exemple, durant 4-5 semaines) et extrêmement souple d’emploi (nombreux exemples pratiques, réalités virtuelles, quiz…).













