Publiscopie : Accéder aux équipements électriques en toute sécurité

”Utiliser nos systèmes d’interverrouillage à clé prisonnière, c’est la garantie de sauver des vies et de protéger les équipements”, affirme Frédéric Tillet, responsable grands comptes France chez Dom Ronis, entreprise de référence depuis 1916 dans les produits de sécurité.



unE Sécurité garantiE danS lE tEmpS



Les systèmes d’interverrouillage Dom Ronis sont conçus pour assurer la protection du personnel utilisant des équipements basse et haute tension dans les secteurs de l’énergie et du transport, notamment, et pour prévenir également les dommages aux installations dus à des opérations incorrectes.



Grâce à différentes clés et des actions séquencées d’utilisation (coupure de l’alimentation, transfert des clés avec des opérations d’emprisonnement et de libération, et, en dernier lieu, accès), il est possible de désactiver, puis de réactiver des tableaux électriques ou des transformateurs en toute sécurité, sans aucun risque de mauvaise manipulation.



”Selon les exigences du client en termes de sécurité d’accès à ses équipements, nous sommes en mesure de proposer des solutions sur mesure de cheminement de clés répondant aux cahiers des charges les plus exigeants”, souligne Frédéric Tillet.



Les installations Dom Ronis sont non seulement pérennes – l’entreprise maîtrise tout le cycle de fabrication –, mais aussi évolutives, puisque la société peut créer de nouvelles clés et de nouvelles séquences d’utilisation en fonction de l’évolution des installations du client.











Voir la version imprimable