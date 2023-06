Publiscopie : 67 000 références de composants en ligne pour l’aéronautique

Vous avez besoin d’un composant technique et de haute qualité pour demain? Avec un conseil en plus?



Emile Maurin, ”entreprise familiale spécialiste française fondée à Lyon en 1871, qui possède ainsi plus de 150 ans de savoir-faire technique dans la fourniture de composants normalisés pour machines spéciales et outillages, met à la disposition de ses clients du secteur aéronautique, en plein essor aujourd’hui, l’ensemble de ses produits livrables à J+1 en un clic sur son site internet”, selon Alain Bret-Morel, directeur du département.



L’entreprise Emile Maurin, qui exporte dans le monde entier, propose ainsi quelque 67 000 références de fabrication européenne exclusivement: éléments de bridage, sauterelles mécaniques, solutions de fixation et de positionnement, canons de perçage DIN, composants avionnables sur demande, etc.



COMPOSANTSHAUTEPERFORMANCES ETADAPTABLES



”Nos composants, en standard ou sur mesure, sont mondialement réputés pour leur qualité, leur précision, leur robustesse, et sont proposés en de multiples matières (inox, zamac, acier, techno-polymère, polyamide, bakélite, polypropylène, silicone, etc.) et en diverses couleurs (orange, noir, jaune, gris, blanc, etc.)”, précise Alain Bret-Morel.



”Nous fournissons déjà les grands donneurs d’ordres, les prescripteurs et les sous-traitants de l’aéronautique européenne et mondiale”, conclut-il. Attentive à l’évolution des exigences et des technologies, l’entreprise Emile Maurin propose un site internet disposant de fiches techniques, de fichiers CAO 3D et, depuis peu, d’un accès e-commerce.











