Publiscopie : 600 000 fiches de données de sécurité accessibles en 2 clics

L'exposition à un ou plusieurs produits chimiques dangereux ou à leur utilisation peut avoir des effets immédiats sur la santé tels que des allergies, des intoxications ou des brûlures, ou différés, tels que des cancers. Pour répondre à ce besoin de sécurité lié à la manipulation de produits chimiques, la start-up francilienne Ineon Biotech a développé une application rapide et fiable : Ineon Safety Pro. Elle permet d’accéder instantanément à la FDS (fiche de données de sécurité) qui contient les informations critiques du produit chimique utilisé.



Plus de 600 000 FDS sont déjà référencées et mises à jour régulièrement sur l’application. Chacune d’entre elles précise le niveau de dangerosité, la procédure à suivre en cas d’incident, l’incom patibilité avec d’autres produits, etc.



UNE SOLUTION ZÉRO PAPIER, ZÉRO PC, ZÉRO PANIQUE !



L’accès sans contact à la FDS d’un produit chimique se fait simplement en scannant le code CAS présent sur l’étiquette du produit depuis son Smartphone ou sa tablette.



L’application, récompensée par le Prix de l’innovation Préventica 2019, propose deux autres options de recherche : le scan du QR code du produit et la recherche par motsclés. Pour tester gratuitement la solution, une offre d’essai de 7 jours est proposée sur le site dédié www.ineonsafetypro.com.



Ineon Biotech a également développé Ineon Suite, une suite logicielle ”trois en un” de gestion des composés (par recherche multiparamétrique), des stocks de produits chimiques (avec lecture de puces RFID) et des FDS ( via Ineon Safety Pro intégré) destinée à accompagner les chercheurs, les laboratoires et les responsables HSE.













