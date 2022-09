Publiscopie : 60 ans d’expertise pour la botte de travail qu’il vous faut !

Des milliers de professionnels, dans le monde entier, portent aujourd’hui des bottes de travail Bekina Boots parce qu’elles leur procurent la sécurité et le confort qu’ils attendent au quotidien. En France, elles sont disponibles chez les principaux distributeurs spécialisés.



” Les bottes Bekina sont étudiées pour un port intensif, avec, par exemple, des hauts de tige plus galbés pour pouvoir rentrer le pantalon de travail et éviter les frottements au niveau de la marche, tout en assurant un maintien au niveau de la cheville. Elles répondent ,bien sûr, aux normes européennes en termes d’adhérence, d’absorption des chocs, de longévité, selon le niveau de sécurité exigé : EN 347 O4 pour les bottes de travail, EN345 S4 pour les bottes se sécurité avec embout de sécurité et EN345 S5 pour les bottes de sécurité avec système antiperforation ”, explique Yves Mulat, agent général pour la marque en France.



L’ensemble des bottes de la gamme Bekina Boots est fabriqué en Neotane®, une matière à base de polyuréthane développée par son propre laboratoire.



NEOTANE®, LE MATÉRIAU QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



Ce matériau de haute qualité, particulièrement adhérent, est 40 % plus léger que le caoutchouc et le PVC, grâce aux petites bulles d’air qui le constituent, et dure trois à cinq fois plus longtemps.



À la clé, des bottes plus agréables à porter et plus durables, à remplacer moins fréquemment. Le Neotane® assure également une isolation thermique autorégulatrice qui protège par temps froid, de -20 °C à – 5O °C selon les modèles, et par temps chaud jusqu’à + 40 °C !



DES BOTTES ADAPTÉES AUX BESOINS DE CHAQUE MÉTIER



Pour la pêche artisanale et industrielle, Bekina Boots propose ainsi la seule botte du marché à semelle 100 % caoutchouc avec une adhérence exceptionnelle, résistante à l’usure et absorbant les chocs : la Steplite StormGrip.



La marque attache également beaucoup d’importance à l’esthétique de ses modèles pour séduire les utilisateurs.



Pour l’agroalimentaire, la botte StepliteX SolidGrip, avec embout en acier, est ainsi proposée en blanc mais également en bleu, un coloris moins salissant.



Et côté chantiers de construction, le modèle RigLiteX SolidGrip avec embout et semelle anti-perforation en acier rappelle la botte en cuir avec son coloris marron ; elle est idéale pour les temps humides.













