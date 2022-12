Publiscopie : 40 ans d’expérience en matière de contrôle non destructif dans le nucléaire

Garantir un fonctionnement sûr et fiable des installations est un enjeu vital pour l’industrie nucléaire. Pouvoir s’appuyer sur un tiers de confiance qui les vérifie et les contrôle en toute indépendance est fondamental.



Filiale d’un groupe international, SGS France vous propose l’expertise, l’expérience et les ressources d’un leader dans ce domaine.



déTECTER LES déFAUTS ET IRRéGULARITéS



Avec une réputation mondiale basée sur une expérience éprouvée, SGS propose les méthodes de CND (Contrôles non destructifs) appropriées pour statuer sur l’intégrité, la conformité et la sûreté dans le temps des assemblages dans les composants métalliques en exploitation au sein des centrales : vannes, tuyauteries, échangeurs, etc.



L’objectif est de détecter les défauts et irrégularités susceptibles de causer des dommages graves ou une non-conformité.



”Après réalisation ou réparation de la soudure, mais également lors des arrêts ou visites périodiques des centrales, nos inspecteurs effectuent ces CND conformément aux normes internationales. Avec un réseau de contrôleurs experts en CND dans plus de 40 pays, nous conjuguons expertise mondiale et service local proche de vos opérations”, indique Patrick Teixeira, directeur de la division Industries France.



UNE INTERVENTION à TOUS LES NIVEAUx dU PROjET



SGS intervient également en assistance technique en phase projet, en amont de la construction ou des travaux de rénovation des centrales, pour garantir la faisabilité et l’efficacité des méthodes de contrôles et d’inspection qui seront mises en œuvre, ou encore pour constituer les dossiers de sûreté à destination des autorités.



Filiale de SGS, Alphatest assure de son côté la surveillance technique des examens et contrôles non destructifs (END/CND) réalisés par d’autres acteurs que SGS, afin de s’assurer qu’ils sont correctement mis en œuvre. Alphatest propose également une assistance technique pour aider les exploitants du nucléaire à mettre au point de nouvelles méthodologies de CND. ”Alphatest a notamment participé avec les experts d’EDF à la définition et à la qualification d’une nouvelle démarche de contrôle pour identifier les phénomènes de corrosion sous contrainte.”



RAdIOPROTECTION à TOUS LES RAyONS



Les équipes du département contrôle sûreté nucléaire de SGS, spécialisées en radioprotection, délivrent également des prestations d’analyse des risques, de contrôle et de formation pour aider les acteurs du nucléaire à préparer les interventions de leurs opérateurs sur zone, et réduire leur exposition individuelle et collective aux rayons ionisants. Et ce, de la conception au déclassement des installations, en passant par leur construction, leur exploitation et leur démantèlement.













