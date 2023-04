Publiscopie : 3deus dynamics repousse les limites de l’impression 3D

Vous cherchez un expert de l’impression 3D en mesure de fabriquer des dispositifs médicaux adaptés à chaque cas clinique ? Créée en octobre 2020, la société 3Deus Dynamics a développé un procédé innovant : le moulage dynamique.



”Au départ, des recherches ont été menées au sein du laboratoire 3d.FAB, rattaché à l’Institut de chimie et de biologie moléculaires et supramoléculaires (ICBMS) de Lyon, retrace Julien Barthès, PDG de l’entreprise. Nous avions monté un projet collaboratif d’impression 3D de dispositifs médicaux en silicone.”



En marge de ce projet, deux chercheurs du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), EdwinJoffrey Courtial et Christophe Marquette, mettent au point le ”moulage dynamique”. Le trio fonde alors 3Deus Dynamics.



lE moulagE dYnamiquE dans un bain dE poudre



En immergeant la tête d’impression 3D dans un grand bac de poudre, la start-up repousse les limites de la fabrication additive.



”Cette matière granulaire permet de résoudre une des problématiques majeures de l’impression 3D, à savoir l’effondrement des matériaux sous leur propre poids, souligne le PDG. Nous construisons l’objet en injectant la matière dans cette poudre qui va se déformer pour laisser place à la matière. La poudre agit comme un moule dynamique, elle supporte et comprime la pièce pendant toute la phrase de fabrication.”



Les propriétés des poudres utilisées font l’objet d’un premier brevet. Ce moule dynamique permet d’imprimer un petit implant auditif de quelques centimètres jusqu’à un manchon pour amputé de 60 cm.



La société a développé un catalogue de répliques d’organes en silicone destiné à la formation des professionnels de santé et à la planification opératoire. Autres produits fabriqués : des implants vasculaires ou orthopédiques.



du siliconE au métal, En passant par la céramiquE



Si 70 % de son activité est aujourd’hui dédiée au médical, l’entreprise souhaite accélérer sa croissance dans le secteur de l’aéronautique, l’aérospatiale et la défense. ”Notre procédé est compatible avec tous les matériaux utilisés par les industriels, sans limites de design. Nous développons de nouveaux matériaux composites, conducteurs d’électricité, blindage électromagnétique ou résistants au feu, comme des joints supportant plus de 1 200 °C, tout en restant souples” , révèle Julien Barthès.



Après le silicone et la céramique, la technologie de 3Deus Dynamics sera compatible avec le plastique et le métal d’ici 3 ou 4 ans.











