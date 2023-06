Publiscopie : 30 ans de logistique et de transport au service de l’aéronautique

Le Groupe Blondel, spécialiste du transport de marchandises et de la logistique, fête les 30 ans de sa branche dédiée à l’industrie aéronautique. Trois décennies d’expertise dans la logistique in situ, la manutention lourde et le transport exceptionnel, qui ont transformé le Groupe Blondel en l’un des leaders du marché.



Sa première activité logistique a démarré il y a 20 ans à Méaulte, avant de s’étendre à Saint- Nazaire, Rochefort, Bordeaux et Toulouse. À partir de 2011, Blondel accompagne Aerolia, filiale du groupe Airbus qui ouvre une usine en Tunisie. ”Nous avons créé une zone franche douanière dans ce parc aéronautique, dont nous avons été le logisticien transporteur”, explique Jérôme Juteau, directeur général du Groupe Blondel.



À partir de 2018, ses activités s’étendent au Maroc et en Amérique du Nord, aux côtés de Stelia Aerospace.



TRANSPORT : DES SOLUTIONS SUR MESURE



Prestation historique de Blondel : le transport exceptionnel. ”Nous sommes aujourd’hui le plus gros transporteur oversize pour Airbus en France.” Chaque année, le groupe réalise ainsi près de 1500 transports exceptionnels pour l’industriel.



Fort de cette expérience, Blondel a développé un savoir-faire unique dans la conception, la fabrication et l’exploitation de systèmes de transport dédiés. ”Nous avons développé des semi-remorques spécifiques pour le transport de pièces aéronautiques, comme l’empennage de la famille A320, l’aérostructure et les pointes avant de la famille Airbus”, développe Jérôme Juteau.



MANUTENTION LOURDE ET DISTRIBUTION



Courant 2022, Blondel a créé un atelier de maintien en condition opérationnelle de ces moyens roulants, sur son site de Saint-Quentin.



”Nous assurons la manutention de tous les composants nécessaires à la fabrication d’un avion. De la réception des éléments en passant par la mise en stock, le contrôle qualité et la préparation de kits”, précise Jérôme Juteau. Blondel opère ensuite le chargement des produits finis pour les livraisons, comme à bord du Beluga, l’avion cargo d’Airbus, et la distribution vers des lignes d’assemblage.



”Nous avons industrialisé le métier de la logistique sur nos sites, ce qui nous permet d’être flexibles dans notre management et notre organisation, mais aussi réactifs par rapport aux cadences de production”, conclut Jérôme Juteau. Certifiée pour ses activités logistiques, la société a aussi obtenu la certification EN9100 pour ses activités de transport.











