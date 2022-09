Publiscopie : 18 millions de pièces estampées chaque année avec précision

Membre du groupe familial Forlam, basé en région lyonnaise et spécialisé dans la transformation des aciers (forge, laminage, clôtures, etc.), Preciforge est aujourd’hui un expert en ”estampage à chaud (sur maxipresses) de pièces de haute qualité et de grande précision, de 100 g à 10 kg, et ce, en moyennes, grandes et très grandes séries”, explique Éric Delaire, son directeur.



Créée en 1956 à Thiers, Preciforge a d’abord fabriqué des pièces d’outillage à main à l’aide de marteaux-pilons, puis s’est spécialisée dans le secteur de l’automobile en réalisant la majeure partie de son activité à l’export (90 % actuellement).



9 LIGNES DE PRODUCTION ET INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS



Avec ses neuf lignes de production (presses de 700 à 2 500 tonnes), ”les ateliers Preciforge sont d’une rigueur exemplaire, répondant aux attentes des clients les plus exigeants, en France comme à l’international (Europe, USA, Asie, etc.) ”, ajoute-t-il.



Soucieuse de répondre au mieux aux besoins de ses clients, l’entreprise ne cesse d’investir avec, en 2021, une nouvelle ligne de traitement thermique automatisée, une ligne de sciage, un 4e centre d’UGV et l’acquisition de 2 500 m2 de surface d’atelier, en vue d’optimiser les flux de production et améliorer encore la productivité… ”Aujourd’hui nous travaillons à l’implantation prochaine (en 2023) d’une ligne automatisée de 2 500 tonnes.”



ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE RSE



Preciforge s’est en outre fermement engagée depuis plusieurs années dans une démarche RSE de réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) et a déjà fortement diminué ses consommations d’eau (- 90 % en 10 ans), d’électricité (- 20 %) et de gaz naturel (- 50 %).













Voir la version imprimable