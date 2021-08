Publicité de la compagnie Emirates, décollage d'un Boeing 777, concept-car Audi : le top 3 des vidéos de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Emirates

La compagnie Emirates "pose" l'une de ses hôtesses au sommet de la plus haute tour du monde

Toujours plus haut, toujours plus fort... La compagnie Emirates affirme avoir tourné "la publicité la plus perchée" du monde en hissant l'une de ses hôtesses en haut de la plus haute tour du monde à Dubai.

Regardez le décollage de ce Boeing 777 de Tokyo vu du cockpit



Découvrez la vidéo ici

Les aéroports de Tokyo ne désemplissent pas cet été, malgré la crise sanitaire. Ce week-end du 7 et 8 août, les derniers athlètes des JO vont quitter le pays. A quoi ressemble un décollage depuis la capitale japonaise ?

Dix-huit mois après Renault, Audi présente un concept-car à la carrosserie extensible



Découvrez la vidéo ici

Avec le concept car Morphoz, Renault avait imaginé en mars 2020 un SUV dont l'empattement pouvait varier. Les ingénieurs d'Audi ont eu la même idée à peu près au même moment : le concept-car Skysphere développe un principe similaire, mais en version cabriolet. Il sera présenté au festival de Pebble Beach le 13 août.