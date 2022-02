Publicis vise encore une croissance en 2022 après une année 2021 record

© Charles Platiau Publicis a dit jeudi s'attendre à une croissance organique de 4% à 5% cette année, faisant état de résultats annuels qualifiées de records et supérieurs à ceux d'avant la pandémie. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Le troisième groupe publicitaire mondial vise aussi pour 2022 le maintien du taux de marge opérationnelle et du free cash-flow au même niveau qu'en 2021, soit environ 17,5% et 1,4 milliard d'euros respectivement.

"En 2021, Publicis a enregistré des résultats records. Tous nos indicateurs ont dépassé leurs niveaux de 2019", a commenté le président du directoire Arthur Sadoun, cité dans un communiqué, ajoutant que le dépassement des résultats de 2019 s'était fait plus tôt que prévu.

Publicis a dégagé un revenu net de 10,49 milliards d'euros et une croissance organique de 10% en 2021, alors que les analystes tablaient sur 9,1% et que le groupe ciblait une croissance organique comprise entre 8,5% et 9%.

Sur le seul quatrième trimestre, la croissance organique est ressortie à 9,3%, dopée notamment par les performances des filiales spécialisées dans le numérique et les données, Sapient et Epsilon.

Le président du directoire de Publicis a déclaré que l'acquisition en 2019 d'Epsilon, qui a sa propre base de données de consommateurs, permettait désormais au groupe de proposer des solutions alternatives aux "cookies", qui permettent le suivi publicitaire sur Internet.

"Aujourd'hui on est capable de dire à nos clients, avec notre solution, vous n'êtes pas dépendants des cookies", a dit Arthur Sadoun.

Il a par ailleurs indiqué que le secteur automobile, qui représente 16% des ventes de Publicis et a été durement touché par la pénurie de composants, avait réduit ses dépenses publicitaires de manière moins importante que prévu, ayant bénéficié de données permettant de prévoir la demande des consommateurs.

En 2022, Publicis prévoit d'allouer 400 à 600 millions d'euros aux acquisitions, en ciblant des entreprises de taille moyenne spécialisées dans les données, le numérique et le commerce.

Le groupe proposera un dividende de 2,40 euros par action au titre de l'année 2021 et versera un bonus à ses salariés.

(Reportage Sarah Morland et Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)