Publicis anticipe une croissance de 3% à 5% cette année

(Reuters) - Publicis, a annoncé jeudi anticiper une croissance organique de 3% à 5% en 2023, le numéro trois mondial de la publicité espérant continuer à profiter des investissements des entreprises dans la communication numérique.

Publicis avait relevé par deux fois ses prévisions en 2022, malgré une année marquée par l'inflation, l'épidémie de COVID-19 en Chine et un ralentissement des dépenses publicitaires au niveau mondial.

"Nous n'avons pas remarqué de changement chez nos clients en raison de l'inflation", a déclaré Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe a vu Sapient et Epsilon, ses activités numériques et axées sur les données, progresser respectivement de 18,5% et 12,0% en 2022.

"Nous étudions désormais des acquisitions dites 'bolt-on'", a ajouté Arthur Sadoun.

Publicis a enregistré une croissance organique de 10,1% en 2022 et un revenu net de 12,57 milliards d'euros, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente.

