[PUBLI DOSSIER] SPÉCIAL FABRICATION ADDITIVE

L’année 2020 a mis en lumière la fabrication additive comme une solution flexible face à la crise sanitaire et la relocalisation rapide d’activité. Mais cela[…]

3DPrint arrive dans la capitale : les 20 et 21 octobre, c’est au palais des Congrès de Paris que l’événement phare de la fabrication additive en France prend ses[…]

Filiale du groupe LISI AEROSPACE, cette entreprise spécialiste de la fabrication additive métal a de grandes ambitions et de beaux atouts pour s’imposer comme un leader[…]

En adoptant une démarche basée sur la bienveillance, la confiance et le partage vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients, la société Exprezis, qui[…]

Spécialisée dans la conception de machines de fabrication additive métallique et dans la production de pièces, AddUp est aujourd’hui un acteur qui compte dans la[…]

Haute technicité, savoir-faire, innovation, expertise de pointe et performance. GMP Group s’appuie sur une expérience d’un demi-siècle en usinage mécanique de[…]

Janus Engineering déploie une large palette de logiciels pour accompagner les évolutions des processus de production et répondre aux enjeux de l’industrie 4.0.

Entre fabricants de machines poussant leurs produits, producteurs de matériaux spécialistes et distributeurs de matières premières, le marché se complexifie.

Pour remédier au besoin de relocalisation, de compétitivité et de réduction d’empreinte carbone, EOS, le leader de l’impression industrielle 3D, appelle[…]

De la conception à la fourniture d’outils de simulation et d’optimisation, de machines d’impression 3D en passant par le transfert technologique et l’aménagement[…]

« Avec notre moule en polymère imprimé en 3D, nous pouvons réaliser de 300 pièces en PP et 70 pièces en PA66 GF30 et peuvent désormais être[…]

La plateforme Platinium 3D, installée à Charleville-Mézières, pousse les murs et renforce sa proposition technologique aux industriels, avec de nouvelles technologies de[…]

Publi-rédactionnel IREPA LASER - L’impression 3D grand format

Spécialiste des matériaux et procédés laser depuis plus de 30 ans, la dynamique PME alsacienne IREPA LASER, propose des solutions innovantes et s’impose comme un[…]

