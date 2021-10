PTC : Et maintenant, Digital Performance Management (DPM) !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

PTC a parfaitement identifié les différents challenges à relever par les industriels dans l’amélioration de leur performance globale. Ils visent à la fois à optimiser les équipements, accroître la productivité de la main-d’œuvre, améliorer la qualité et à faciliter le passage de la conception à la fabrication. « Ce dernier axe d’amélioration est vraiment une tendance qui est de plus en plus importante. Il va permettre d’apporter de nouveaux gains en termes de performance pure sur la production car il va amener des données de conception aux opérateurs et permettre de réduire notamment les délais d’exécution de mise à disposition de nouveaux produits », souligne Thierry Feuillerat, Expert Industrie PTC. Il précise également que 2/3 de leurs clients ont aujourd’hui comme objectif premier la mise en place justement de solutions de monitoring de la performance. Le socle pour aller gratter les points de performance associés !

Dans l’ère des solutions pré-packagées clés en main

Si les industriels ont commencé à implémenter des solutions de monitoring de la performance depuis bien des années, celles-ci se limitaient jusqu’ici à monitorer la performance avec des KPI qui donnaient lieu ensuite à une analyse manuelle ou externalisée au système. « Nous sommes entrés aujourd’hui dans l’ère des solutions prépackagées clés en main qui vont permettre de toujours monitorer la performance mais aussi de prioriser, analyser, améliorer et confirmer les axes d’amélioration. Et c’est précisément toute la capacité dont dispose notre nouvelle solution DPM », relève l’Expert Industrie.

Inscrite dans une démarche d’amélioration continue, Digital Performance Management est la première solution d’auto-mesure et d’auto-surveillance (autocontrôle) pour la résolution de problèmes en temps réel et en boucle fermée. Elle donne une visibilité instantanée sur la performance industrielle, identifie et analyse les goulets d’étranglement afin de mieux les prioriser. Elle offre aussi un suivi et une validation des impacts liés aux actions correctives ou transformationnelles pour y remédier. DPM permet ainsi aux industriels de créer rapidement de la valeur et stimuler leur productivité industrielle. Seules les plateformes ayant la capacité d’interconnecter les systèmes, permettent de mettre en œuvre facilement ce type de solution.

Des solutions et plateformes technologiques essentielles

Justement, les solutions et plateformes technologiques de PTC sont un atout distinctif du groupe qui couvre tous les besoins de pointe avec Creo, solutions logicielles CAO pour la modélisation 3D, Windchill, sa plateforme Web pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ThingWorx, sa plateforme d’IoT Industriel pour l’orchestration des données et Vuforia, pour la création d’expérience de réalité augmentée (RA). « De plus, la combinaison de ces technologies entre elles amène de la valeur additionnelle dans une transformation numérique. C’est particulièrement profitable d’avoir cette possibilité de les mixer pour répondre à des cas d’utilisation très divers chez nos clients », évoque pour sa part Murvin Boodhoo, Presales Manager en charge du pilotage de l’avant-vente PTC France & Benelux.

Contact média : www.ptc.com/fr

Contenu proposé par PTC