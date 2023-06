PTC : Concilier performance industrielle et environnementale grâce au numérique

Réduire l’empreinte environnementale de la conception à l’usage des produits et services du secteur aéronautique est devenu un enjeu industriel majeur. À l’heure où toute la filière travaille à son avenir, le numérique constitue un levier d’amélioration vital. PTC est historiquement engagé auprès des plus grands acteurs aéronautiques mondiaux grâce à ses outils de pilotage et suivi du cycle de vie produits. « Notre continuité digitale, qui s’exprime tout au long du cycle de vie du produit (conception, production, maintenance), est une force singulière que nos clients exploitent également pour réduire leur impact environnemental et pour travailler autrement » souligne Alexandre Petitfour, Directeur des ventes A&D chez PTC France.

Métiers optimisés

En bureaux d’études, la conception générative est proposée par Creo, notre solution CAO, aux fonctionnalités parmi les plus avancées du secteur. L’outil permet par exemple aux ingénieurs conception d’optimiser leurs décisions tout en intégrant des considérations environnementales. En production, le suivi intelligent des machines par ThingWorx, plateforme IIoT – Industrial Internet Of Things – permet de suivre en temps réel la performance de production, de réduire significativement les rebuts, de limiter au maximum les pertes matière ou encore d’encadrer la consommation d’énergie.

En maintenance, la mise à disposition de données contextualisées via la Réalité Augmentée permet aux opérateurs de faire très rapidement des choix pertinents sur les procédures à mettre en œuvre.

La Réalité Augmentée facilite aussi l’intervention à distance : fini les déplacements physiques ou les blocages prolongés de machine.

Collaborer

Grands groupes comme ETI et PME aéronautiques recourent de longue date aux outils digitaux PTC. En tant qu’éditeur d’expérience, PTC place son intervention dans une optique collaborative. PTC participe par exemple à la mise en place de référentiels partagés sur la durabilité et l’empreinte carbone des activités, qui sont intégrés directement dans les outils. Concrètement, l’intégration des solutions PTC s’effectue avec l’existant digital de chaque acteur. « Chez PTC, nous cherchons à étendre la performance digitale de nos clients, sans exiger de repartir de zéro. Ce qui importe, c’est de générer un impact immédiat tout en bâtissant des solutions durables. » rappelle Alexandre Petitfour. Cette flexibilité de PTC permet un retour sur investissement rapide après avoir adopté un ou plusieurs de ses outils digitaux, en général à échéance de 6 mois à 1 an.

Dans l’aéronautique, le digital sert la convergence entre performance industrielle et impératif environnemental. Réussir sur les deux volets n’est pas une option mais une nécessité. Alexandre Petitfour, Directeur des ventes A&D chez PTC France

DÉFENSE ET SPATIAL AUSSI Les solutions PTC sont solidement ancrées chez de grands acteurs aéronautiques. « Nous souhaitons que nos expertises reconnues aux États-Unis en matière de Défense ou de spatial, puissent aussi convaincre davantage en Europe » indique Alexandre Petitfour. PTC compte notamment l’US Army et la NASA dans sa clientèle. Les acteurs institutionnels de la Défense, du spatial, ou encore les acteurs du New Space européen seront séduits par la puissance et la fiabilité des solutions PTC.

