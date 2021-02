PSA et Renault chutent dans un marché automobile européen historiquement bas en janvier

La crise sanitaire rattrape le marché automobile européen. Les immatriculations de voitures neuves sur le Vieux continent ont plongé de 25,7 % entre janvier 2020 et janvier 2021, selon des données publiées mercredi 17 février par l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA). Les ventes ne dépassent même pas le million avec seulement 842 835 unités décomptées. C’est le plus faible niveau jamais constaté par l’ACEA sur un mois de janvier. Et presque tous les groupes voient leurs immatriculations diminuer.