Prudence sur les actions face au conflit entre Israël et le Hamas

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse lundi et les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, le conflit entre Israël et le Hamas palestinien ayant réveillé la menace d'une déstabilisation au Moyen-Orient, ce qui favorise notamment le repli vers les actifs sûrs, le dollar et l'or progressant nettement, tandis que la volatilité remonte et que les cours du pétrole grimpent.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,49% pour le Dow Jones, de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,81% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,53% à 7.022,71 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,75%. A Londres, le FTSE tiré par les valeurs pétrolières, prend 0,23%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 reflue de 0,1%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,21%.

Les affrontements se poursuivaient lundi entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas deux jours après l'attaque surprise du groupe palestinien, faisant redouter aux investisseurs un embrasement régional.

"Une attitude d'aversion au risque pourrait bien prévaloir pour le moment, au moins jusqu'à ce que l'ampleur du conflit devienne plus claire", note Chris Beauchamp, analyste marchés chez IG.

Signe de la peur sur les marchés, l'indice de la volatilité sur l'Euro Stoxx 50 grimpe de 7,95% à 20,12 points, tandis que son équivalent américain bondit de 9,85%, à 19,17%.

"Le risque le plus large est qu'une hausse soutenue des prix du pétrole agisse comme une nouvelle pression inflationniste et renforce encore davantage le message de hausse des taux pendant une longue durée", écrit Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'indice de l'énergie en Europe avance de 2,49% dans le sillage des cours du pétrole et qui progressent de plus de 3%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les groupes américains de défense Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman prennent de 4,3% à 5,75% en avant-Bourse sur fond de risque de tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les sociétés spécialisées dans la cybersécurité comme Check Point Security, Cyberark et Sentinelone perdent de 2% à 4,2% en avant-Bourse, J.P.Morgan voyant un risque sur ces valeurs "significativement exposées" à Israël.

VALEURS EN EUROPE

Les groupes de défense Saab, Leonardo et Rheinmetall bondissent de 4,36% à 7,51% dans la perspective d'un conflit militaire prolongé au Moyen-Orient.

Les compagnies aériennes IAG, Air France et Lufthansa reculent en revanche respectivement de 5,149%, de 3,85% et de 3,67%, plusieurs transporteurs aériens ayant suspendu leurs vols à destination de Tel Aviv.

L'indice du transport et loisirs cède 1,13%.

PÉTROLE

Les incertitudes sur le nouveau conflit entre Israël et le Hamas tirent les marchés pétroliers. L'Opep a par ailleurs revu à la hausse sa prévision de demande de brut à long terme, estimant que la demande atteindra 116 millions de barils par jour en 2045.

Le Brent prend 3,54% à 87,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,73% à 85,88 dollars.

TAUX

Les marchés obligataires américains sont fermés ce lundi.

En Europe, l'aversion au risque provoque une forte demande pour les obligations souveraines, considérées comme des actifs refuge. Cette demande fait monter le prix des obligations et parallèlement chuter les rendements: celui des emprunts d'Etat allemand à dix ans lâche plus de deux points de base, à 2,873% après avoir reflué en séance jusqu'à 2,828%.

CHANGES

Le dollar, monnaie refuge par excellence, prend 0,41% face à un panier de devises de référence.

La monnaie japonaise, autre actif refuge, est également recherchée, avançant de 0,12% à 149,14 yens pour un dollar, malgré la clôture des marchés actions japonais en raison d'un jour férié.

L'euro en revanche recule de 0,52% à 1,0531 dollar, tandis que la livre sterling abandonne 0,51% à 1,217 dollar.

OR

L'or, actif refuge également, bondit de 0,92% à 1.849,04 dollars l'once, le conflit militaire entre les forces israéliennes et le groupe islamiste palestinien Hamas ayant accru l'incertitude politique au Moyen-Orient.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 9 OCTOBRE

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)