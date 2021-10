Prudence sur les actions, baisse des matières premières

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © STAFF lLs Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance. À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 6.665,93. points vers 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 est pratiquement stable alors qu'à Francfort, le Dax avance de 0,11%. /Photo prise le 19 octobre 2021/REUTERS/Staff

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue proche de l'équilibre mercredi alors que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, dans un contexte marqué à la fois par la baisse des cours du pétrole, des tensions persistantes liées à l'inflation et l'optimisme suscité par les résultats de sociétés malgré quelques déceptions.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture quasi inchangée pour le Dow Jones comme pour le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq.

Le S&P 500 a fini en hausse pour la cinquième séance consécutive mardi avec un gain de 0,74% qui l'a ramené à moins de 0,6% de son record du 2 septembre, un niveau susceptible d'inciter une partie des investisseurs à la prudence.

À Paris, le CAC 40 perd 0,06% à 6.665,93. points vers 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 est pratiquement stable alors qu'à Francfort, le Dax avance de 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,05% tandis le FTSEurofirst 300 comme le Stoxx 600 progressent de 0,14%.

Après plusieurs semaines dominées par l'envolée des prix de l'énergie et les craintes de voir l'inflation contraindre les grandes banques centrales à durcir prématurément leur politique, les investisseurs donnent désormais la priorité aux publications de résultats, à l'affût de signes sur l'impact de la hausse des coûts et des tensions dans les chaînes d'approvisionnement.

Le marché table sur un rebond de 47,6% des bénéfices du Stoxx 600 au troisième trimestre selon les derniers chiffres Refinitiv-IBES.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

La séance à Wall Street sera animée entre autres par les résultats de Verizon et Netflix, en attendant ceux d'IBM et Tesla après la clôture.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la tendance boursière est freinée avant tout par le secteur des matières premières, dont l'indice Stoxx recule de 1,67% avec la baisse des cours de la plupart des métaux de base (-3,19% pour le cuivre, -1,69% pour l'aluminium).

Parmi les grands groupes miniers, Antofagasta perd 2,64%, Rio Tinto 3,44% et BHP 1,25%.

Dans l'actualité des résultats, Kering accuse le coup des ventes décevantes de sa marque phare Gucci au troisième trimestre: le titre cède 3,84%, la plus forte baisse du CAC 40.

Autre publication sanctionnée: celle d'ASML (-1,87%), le spécialiste néerlandais des équipements de fabrication de semi-conducteurs, dont les prévisions inférieures aux attentes de certains analystes occultent des trimestriels au-dessus du consensus.

A la hausse, Nestlé gagne 3,38% après avoir revu à la hausse sa prévision annuelle de croissance organique.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor à dix ans a atteint un nouveau plus haut de six mois à 1,673%, confirmant que les préoccupations liées au resserrement des politiques monétaires restent bien présentes.

Les investisseurs surveilleront donc le Livre beige de la Réserve fédérale qui doit être publié à 18h00 GMT, sur lequel s'appuiera la banque centrale pour sa réunion de novembre, potentiellement décisive pour le lancement du "tapering".

Sur le marché européen, les rendements de référence, qui montaient dans les premiers échanges, sont repartis à la baisse, à -0,12% pour le Bund allemand à dix ans.

CHANGES

Hésitant en début de journée face au regain d'appétit pour le risque, le dollar est désormais orienté à la hausse face aux autres grandes devises (+0,08%).

Il a ainsi touché un nouveau plus haut de quatre ans face au yen à 114,69 et l'euro cède de nouveau du terrain, à 1,1631 dollar contre plus de 1,1650 avant l'ouverture des marchés européens.

La livre sterling, elle, recule après les chiffres inférieurs au consensus de l'inflation au Royaume-Uni en septembre.

PÉTROLE

Le marché pétrolier continue de creuser ses pertes après les déclarations mardi des autorités chinoises sur un possible encadrement des prix du charbon, dont la hausse est l'une des principales causes de l'envolée du prix du baril ces dernières semaines.

Le Brent abandonne 1,14% à 84,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,16% à 82,00 dollars.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)