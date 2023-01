Prudence sur les actions avant les décisions des banques centrales

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes sont également dans le rouge à mi-séance, les investisseurs optant pour la prudence avant les annonces cette semaine de décisions monétaires de trois grandes banques centrales, dont celles de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,37% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,4% à 7.053,53 vers 12h35 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,46% et à Londres, le FTSE se contracte de 0,74%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,66%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,4% et le Stoxx 600 0,64%.

Sur l'ensemble du mois, le CAC 40 gagne à ce stade 8,93% et le Stoxx 600 6,23%

La Fed entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours à l'issue de laquelle elle devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, à 4,50-4,75%. L'incertitude demeure sur le pic de taux, actuellement évalué à 4,90% par le marché alors que plusieurs responsables de la banque américaine ont estimé récemment qu'il devra dépasser les 5% pour juguler suffisamment l'inflation.

"Ce que les marchés examineront, c'est toute rhétorique sur l'évolution des taux d'intérêt à ce stade, notamment si les banquiers centraux suggèrent que l'inflation reste une préoccupation majeure et que les taux devront continuer à monter encore plus longtemps", a déclaré Victoria Scholar, directrice des investissements chez Interactive Investor.

Après la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) rendront à leur tour jeudi leurs décisions. Pour ces deux banques centrales, les marchés tablent sur une hausse de leurs taux de 50 points de base. Les chiffres de l'inflation en zone euro, prévus mercredi, pourraient toutefois remettre en cause ce scénario, les prix à la consommation ayant réaccéléré en Espagne et en France en janvier.

Aux inquiétudes sur l'inflation s'ajoutent celles sur la conjoncture économique, l'Allemagne étant pratiquement assurée d'entrer en récession au prochain trimestre. L'économie de la zone euro a toutefois enregistré au quatrième trimestre une croissance inattendue de 0,1% et le Fonds monétaire international (FMI) se montre un peu plus optimiste pour 2023, tablant sur une hausse du PIB mondial de 2,9% cette année.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Caterpillar reflue de 3,3% en avant-Bourse après l'annonce mardi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, la hausse des coûts de production et de transport ayant exercé une pression sur les marges du numéro un mondial des engins de chantier, considéré comme un baromètre fiable de l'économie mondiale.

VALEURS EN EUROPE

Dans les grands compartiments de la cote européenne, hormis les banques (+0,42%), tous les autres secteurs sont dans le rouge. Les ressources de base (-2,05%) et les nouvelles technologies (-0,79%) accusent parmi les plus forts replis, dans la perspective d'une hausse des taux d'intérêt et d'une crainte de la détérioration de la conjoncture.

A Paris, Société générale (+2,01%) est en tête du CAC 40, tandis que STMicroelectronics (-2,57%) est en queue de peloton.

Les résultats de sociétés animent par ailleurs les échanges, avec notamment UBS qui abandonne 2,95%, la banque suisse ayant prédit mardi une année "incertaine", en dépit d'un bénéfice net meilleur que prévu pour 2022. Sa concurrente UniCredit, en hausse de 10,77%, est tirée par l'annonce d'un plan de versement de 5,25 milliards d'euros aux actionnaires sur la base des résultats 2022.

CHANGES

Le dollar s'apprécie de 0,15% face à un panier de devises internationales mais se dirige vers un repli de 0,9% sur l'ensemble du mois de janvier, quatrième mois consécutif de baisse.

L'euro, qui a gagné environ 1% ce mois-ci, se traite à 1,083 dollar (-0,13%), proche d'un sommet de neuf mois à la faveur d'une baisse des prix de l'énergie dans le bloc communautaire.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe sont stables après les chiffres du PIB en zone euro: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la région, s'affiche à 2,30%.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor de même échéance, cède environ 1,5 point, à 3,53%, dans l'attente des annonces de la Fed.

PÉTROLE

Les cours pétroliers ont touché mardi un creux de deux semaines dans la perspective de nouvelles hausses de taux d'intérêt et d'un statu quo attendu sur les quotas de production de l'Opep+ qui se réunit mercredi.

Vers 12h15 GMT, le Brent cède 0,9% à 84,14 dollars le baril, après être tombé en séance à 83,77 dollars, au plus bas depuis 13 janvier. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui a touché en séance un creux depuis le 11 janvier, à 76,70 dollars, s'affiche au même moment en baisse de 1,05% à 77,08 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)