Prudence sur les actions à deux jours de la Fed, le vaccin AstraZeneca inquiète

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en légère baisse lundi face aux doutes sur le vaccin d'AstraZeneca, dont l'utilisation est interrompue par de nombreux pays comme la France et l'Allemagne, et aux interrogations persistantes sur une possible accélération de l'inflation à deux jours des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).