Prudence en vue en Europe en attendant l'inflation aux Etats-Unis

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi en l'absence de catalyseur majeur à la hausse comme à la baisse, à l'orée d'une semaine qui devrait une nouvelle fois être animée par les débats liés à l'inflation ainsi que par les résultats d'entreprise.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture pratiquement stable pour le CAC 40 à Paris comme pour le Dax à Francfort ou le FTSE 100 à Londres et une progression de 0,1% pour l'EuroStoxx 50.

Le CAC 40 et l'indice large européen Stoxx 600 viennent d'enchaîner cinq semaines de hausse consécutives et beaucoup d'indices évoluent à des niveaux record, portés principalement par la progression soutenue des résultats des sociétés cotées.

Après deux semaines dominées par les réunions des banques centrales, celle qui commence sera marquée entre autres par la publication, mercredi, des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourrait relancer le débat sur le calendrier de la hausse des taux de la Réserve fédérale une fois ses achats d'obligations terminés l'an prochain.

"A quelle vitesse après avoir mis fin à ses achats d'actifs la Fed peut-elle relever les taux ? La réponse reste fortement liée aux chiffres à venir sur les prix", résument dans une note les économistes de Société générale, qui ont avancé la date estimée de la première hausse à 2022 au lieu de 2023.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer dans la journée, dont son vice-président, Richard Clarida, et Patrick Harker, le président de l'antenne régionale de Philadelphie.

Aucun indicateur européen ou américain n'est attendu ce lundi mais la tendance pourrait trouver un soutien dans les chiffres du commerce extérieur chinois publiés dimanche, marqués par des exportations supérieures aux attentes (+27,1% sur un an) grâce à la reprise de la demande mondiale.

A WALL STREET

La Bourse de New York a continué à battre ses records vendredi, les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, meilleurs que prévu, et l'efficacité annoncée d'un traitement du COVID-19 développé par Pfizer ayant conforté l'optimisme des investisseurs sur la poursuite du rebond de l'économie.

L'indice Dow Jones a gagné 0,56%, ou 203,72 points, à 36.327,95, le Standard & Poor's 500 a pris 17,47 points (+0,37%) à 4.697,53 et le Nasdaq Composite a plus modestement progressé, de 31,28 points (+0,20%) à 15.971,59.

Ces trois indices ont une nouvelle fois battu leurs records, aussi bien en séance qu'en clôture.

Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a gagné 1,42%, le S&P-500 2%, sa meilleure progression hebdomadaire depuis juin, et le Nasdaq 3,05%, meilleure performance depuis avril. Ils connaissent ainsi tous les trois une cinquième semaine consécutive de hausse.

Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 0,35%, la prudence ayant pris le dessus avant le pic de la saison des publications de résultats au Japon, incitant une partie des investisseurs à des prises de bénéfice à l'approche du seuil des 30.000 points.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a gagné 0,2% et le CSI 300 0,12%, le marché saluant les chiffres meilleurs qu'attendu des exportations en octobre et les résultats du traitement du COVID-19 mis au point par Pfizer.

CHANGES

Le dollar recule face aux autres grandes devises (-0,06%) mais reste proche du plus haut de plus d'un an inscrit vendredi après les chiffres mensuels de l'emploi américain.

L'euro se traite autour de 1,1560 dollar après être tombé vendredi à 1,1511, son plus bas niveau depuis juillet 2020.

La livre sterling regagne quant à elle une petite partie du terrain cédé la semaine dernière après le statu quo surprise de la Banque d'Angleterre.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans varie peu à 1,4618% après avoir chuté de plus de sept points de base vendredi, au plus bas depuis un mois en demi, en réaction aux statistiques du marché du travail.

Son équivalent allemand remonte très légèrement dans les premiers échanges à -0,275%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en nette hausse après le relèvement par Aramco, le géant public saoudien, du prix de vente officiel de son brut à l'Asie.

Le Brent gagne 0,91% à 83,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,01% à 82,09 dollars.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)