Prudence de mise en Europe face au contexte économique incertain

À Paris, le CAC 40 est quasiment inchangé à 6.994,39 points vers 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,11% et à Francfort, le Dax grappille 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,15%.

L'optimisme entourant la réouverture de la Chine et le début de la saison de publication des résultats d'entreprises a permis en fin de semaine dernière de reléguer au second plan les inquiétudes sur les perspectives économiques et le resserrement monétaire en cours des banques centrales.

Mais ces craintes restent bien présentes, notamment en Europe, après les déclarations dimanche de Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui a plaidé pour une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en février et en mars.

Cela a fait grimper l'euro à un plus haut de neuf mois face au dollar.

Malgré cela, le compartiment de la technologie (+1%), dont la valorisation est sensible à l'évolution des taux d'intérêt, signe la plus forte hausse sectorielle en Europe, signe de l'optimisme croissant des investisseurs sur la conjoncture.

Le secteur de la chimie (-0,8%) souffre pour sa part de la chute de 7% de l'allemand Symrise, qui a fait état d'une marge d'Ebitda pour 2022 sous les attentes.

A Paris, Atos grimpe de 3,8%, dopé par des informations du Journal du Dimanche selon lesquelles le groupe français Astek a exprimé son intérêt pour un rachat de la future entité séparée Evidian, qui regroupera notamment la très convoitée division Big Data et Sécurité (BDS) d'Atos.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)