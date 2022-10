PRP Creation en procédure de sauvegarde

PRP Creation s’est placé, le mercredi 6 juillet, sous la protection du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse “afin de préserver sa capacité à satisfaire des marchés et à maintenir un maximum d’emplois” et dans "l’objectif de présenter très rapidement un plan de redressement avec un étalement des dettes de l’entreprise”. Basé à Oyonnax (01), PRP Creation emploie 150 personnes.

C’est le plasturgiste qui l’annonce lui-même dans un communiqué daté du 7 juillet. L’entreprise y évoque un “contexte macro-économique extrêmement difficile”, avant de détailler : “ La croissance importante en 2017, suite au rachat de la société, avait mis en évidence une importante vétusté du parc machine qui devait faire l’objet d’une stratégie de renouvellement dès 2019. L’arrivée soudaine et imprévisible de la crise Covid-19 a eu plusieurs impacts sur l’entreprise : une forte baisse d’activité, un ralentissement du plan d’investissement et des difficultés d’approvisionnement”.

PRP Creation a ensuite pu maintenir sa position sur le marché cosmétique, accélérer même certains développements et participer à l’effort national en produisant et distribuant des flacons de gel hydroalcoolique aux pharmacies, hôpitaux... Mais la crise économique actuelle et la flambée des prix des matières et de l’énergie notamment sont venues “profondément perturber le business plan « Horizon 2025 », avec un impact fort sur la trésorerie de l’entreprise.”

"Situation ubuesque"

« La situation de PRP Creation est totalement ubuesque car elle aurait pu être évitée. En effet, l’État a mis en place un certain nombre de dispositifs pertinents pour les sociétés traversant des difficultés depuis la crise Covid-19. Force est de constater que les opérateurs de ces aides, nonobstant les femmes et les hommes investis au sein de l’entreprise, utilisent ces difficultés comme un argument pour ne pas mettre en place les dispositifs. Pour autant, je suis fortement convaincu qu’avec l’appui de l’ensemble de notre écosystème et de nos équipes, PRP Creation rebondira rapidement et ré-entamera une phase de croissance sur le marché du luxe et du mass-tige", enjoint le président de l’entreprise Joël Viry.

Le communiqué de PRP Creation souligne d’ailleurs la capacité de rebond du plasturgiste : “Les innovations en cours de développement rencontrent un franc succès, notamment avec la remise d’un certificat « innovation of the year » pour notre pompe XTrem lors du salon PCD Paris ayant eu lieu la semaine dernière, prouvant ainsi la pertinence de ces innovations et laissant envisager de très belles perspectives commerciales...”.