Provepharm Life Solutions lève 120 millions d’euros et envisage la construction d'un nouveau site industriel

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Provepharm Life Solutions Provepharm Life Solutions s’est spécialisée sur la revitalisation de molécules connues oubliées ou délaissées afin d’en optimiser leurs vertus et leur potentiel pharmaceutique.

Grâce au financement de 120 millions d’euros obtenu auprès de Tikehau Capital et de son pool bancaire historique (Société Générale, BNP Paribas, Banque Populaire Méditerranée, Crédit Agricole Alpes Provence et Bpifrance), annoncé ce 8 septembre 2021, Provepharm Life Solutions accélère la mise en œuvre de son plan stratégique "Horizon 2025".

Implanté à Marseille (Bouches-du-Rhône), le laboratoire pharmaceutique indépendant, présidé par Michel Féraud, son cofondateur en 1998 avec Christophe Baralotto, prévoit la construction d’une unité sur le Technopôle de Château-Gombert, non loin de son siège social et de son unité actuelle "Cube" sur laquelle il avait déjà investi 9 millions d’euros en 2019 pour démultiplier sa capacité de formulation et de fabrication. La société est spécialisée dans la production de bleu de méthylène, utilisé pour traiter l’empoisonnement du sang

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]