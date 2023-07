Protolabs offre un service à valeur ajoutée à sa production : l'anodisation et la conversion au chromate pour les pièces usinées

Leader international de la fabrication numérique, Protolabs annonce l’extension de ses capacités d'usinage CNC afin d'accélérer la vitesse à laquelle les composants en aluminium anodisé et convertis au chromate peuvent être produits. Grâce à cette expansion, les clients peuvent obtenir des pièces usinées sur mesure plus rapidement que jamais, avec un délai de six jours seulement entre le devis, la fabrication et l'expédition.