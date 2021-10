Protex International se renforce en Chine avec une nouvelle usine de spécialités chimiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Protex International Le groupe français de spécialités chimiques Protex International vient de mettre en service une nouvelle usine en Chine à Sihui.

Spécialiste des additifs chimiques, Protex International (500 salariés, 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020) se renforce en Chine avec une nouvelle usine pour sa filiale Guangdong Prox-Chem Specialty Chemicals. Le groupe français a investi près de 100 millions de yuans (environ 13,4 millions d’euros) dans ce projet qui lui permet à la fois de moderniser ses infrastructures de production en Chine et d’en augmenter les capacités.

Au début des années 1980, Protex avait ouvert une usine dans le sud du pays, dans une zone du district de Gaoyao. Avec le temps, cette zone est devenue semi-résidentielle et les autorités chinoises ont imposé aux chimistes implantés de déplacer leurs actifs sur une plateforme industrielle plus éloignée et dédiée à la chimie, à Sihui. Protex a donc fermé son usine initiale et vient de mettre en service la nouvelle.

Augmentation de 100% des capacités

