Protéines végétales : Grand Est, Hauts-de-France et Normandie visent ensemble le leadership

Grâce à l’entremise du pôle B4C et de l’association Protéines France, les trois régions s’associent pour croître ensemble dans le secteur des protéines végétales, d’algues et d’insectes. Une façon de répondre au défi de la souveraineté protéique et de créer de la valeur et de l’emploi localement.