Propylène : LyondellBasell s’étend au Texas

L’américain LyondellBasell annonce un projet d’expansion à plus de 35 % de sa capacité de production de propylène dans son complexe Channelview près de Houston, au Texas. La décision d’investissement finale est attendue fin 2023, en vue de construire une nouvelle usine utilisant la technologie existante de LyondellBasell pour convertir l’éthylène en propylène pour produire par la suite du polypropylène et de l’oxyde de propylène. Le projet aurait une capacité annuelle d’environ 430 000 tonnes par an et permettrait la création de dix à quinze emplois.

« En plus des émissions de carbone inférieures aux technologies concurrentes, nous pensons que le projet a une économie plus favorable par rapport à d’autres méthodes de production », a déclaré Ken Lane, vice-président exécutif Global Olefins & Polyolefins. « Cet investissement en amont nous permettrait d’être moins dépendants de l’offre et de la demande du marché du propylène, nous offrant l’opportunité pour mieux répondre aux besoins croissants des clients. »

Le complexe Channelview de LyondellBasell est l’une des plus grandes installations pétrochimiques de la côte du golfe du Mexique, couvrant une superficie de près de 16 km2, avec un effectif de plus de 1 900 personnes. Elle comprend deux unités d’oléfines côté nord qui fabriquent de l’éthylène, du propylène, du butadiène et du benzène. L’installation du côté sud utilise une grande partie de ces produits pour produire notamment de l’oxyde de propylène et du styrène. En 2018, le groupe avait annoncé un investissement de 2,4 milliards de dollars pour la construction d’installations d’oxyde de propylène (PO) et d’alcool tert-butyl (TBA) de 470 000 t/an et 1 Mt/an respectivement. Ces travaux avaient connu un fort ralentissement au moment de la crise de Covid-19.